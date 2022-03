5 sai lầm người trẻ nên vấp phải trước tuổi 30, sớm chừng nào tốt chừng ấy

Ai cũng phải mắc sai lầm. Cho dù những sai lầm ấy có thể gây ra bao nhiêu đau đớn hay buồn bã, thì mỗi bước đi sai lầm đều giúp chúng ta học hỏi, trưởng thành và cuối cùng trở thành người tốt hơn.

Trên thực tế, một số sai lầm thậm chí còn cần thiết cho sự thành công trong tương lai của bạn - và tốt hơn hết là nên va phải chúng khi còn trẻ. Nghe có vẻ vô lí, nhưng dưới đây là một số sai lầm mà người trẻ nên mắc phải trước khi bước sang tuổi 30:

Lỡ lời

Đây là một phần của quá trình trưởng thành và điều hướng các mối quan hệ, cả cá nhân và nghề nghiệp. Việc phạm sai lầm khi lỡ lời làm tổn thương ai đó có thể là lời cảnh tỉnh để đồng cảm hơn với những người xung quanh và giúp bạn phát triển các kỹ năng giao tiếp tốt hơn.

(Ảnh: Pinterest)

Làm liều

Đánh liều mọi thứ cho một sự nghiệp không chắc chắn hoặc mối quan hệ lãng mạn có vẻ là một sai lầm lớn đối với hầu hết mọi người, nhưng ai cũng nên làm điều đó một lần sớm trong đời. Ít nhất bạn sẽ học được điều gì đó từ kinh nghiệm này, vì vậy nó sẽ không phải là một mất mát hoàn toàn nếu như “đại sự” không thành.

Nghĩ rằng bạn luôn đúng

Đây là một sai lầm mà bạn sẽ mắc phải nhiều lần trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, nếu sau mỗi lần như vậy, bạn tự biết điều chỉnh bản thân mình, thì cũng là lúc bạn tự trau dồi, rèn luyện bản thân. Khi bạn đủ sai lầm, đủ thất bại để hiểu rằng, không phải lúc nào mình cũng đúng, thì đó chính là lúc bạn trưởng thành hơn. Vậy nên, tốt nhất là mắc sai lầm lúc còn trẻ, để kịp nhận ra cái sai rồi thay đổi lúc trưởng thành lại tốt hơn rất nhiều.

Nhận một công việc kinh khủng

Giống như việc hẹn hò sai người sẽ giúp bạn biết rõ hơn về người thực sự phù hợp với mình, chọn nhầm công việc sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về những gì bạn muốn làm.

Không hài lòng với công việc hiện tại sẽ cho bạn động lực để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp khác. Nó cũng có thể giúp tiết lộ những gì bạn thích. Thay vì hối hận về quyết định nhận công việc của mình, hãy sử dụng thời gian để xem xét chính xác điều gì khiến nó trở nên kinh khủng để bạn biết mình phải tìm kiếm điều gì cho lần tìm việc sau.

Trải nghiệm thất bại

Ở tuổi hai mươi, bạn sẽ gánh ít trách nhiệm hơn những gì bạn có thể phải gánh vác trong phần đời còn lại của mình. Trong số nhiều lý do khác, điều đó khiến tuổi đôi mươi của bạn trở thành thời điểm lý tưởng để thử nghiệm.

Khi thất bại, chúng ta học được vô số bài học quan trọng. Những trải nghiệm khi thất bại có thể mang nhiều cay đắng, nhưng khi cố gắng nhìn nhận một cách tích cực: chính bạn đang thiết lập cho mình kỹ năng tốt hơn và khả năng quản lý rủi ro cao hơn trong tương lai.

(Ảnh: Pinterest)

Sai lầm là một phần của hành trình sống. Đây là những bước đệm cần thiết để bạn thực sự bước ra ngoài xã hội và phát triển. Nếu những ngày trẻ tuổi, bạn "may mắn" chưa mắc bất kỳ sai lầm nào, thì rất có thể, chính cái "may mắn" đó lại không hề là điều may mắn chút nào.

Vì khi bước vào giai đoạn trung niên và gặp nhiều thử thách lớn hơn, nếu bản thân chưa được chuẩn bị tốt cho những trải nghiệm thất bại, thì hẳn những điều đó sẽ khiến bạn gặp nhiều sóng gió và đau đớn hơn nhiều lần.