5 lý do khiến một người Valentine năm nào cũng cô đơn, bạn là ai trong này?

Chính hội độc thân cũng tự biện minh cho sự ế trường kỳ của mình bằng ti tỉ những lí do khác nhau, nhưng có mấy người nhìn nhận đúng nguyên nhân thực tế? Hãy dành một phút thật lòng để kiểm tra lại, tìm đúng nguyên nhân để từ đó biết cách thay đổi nếu muốn Valentine năm sau hết cô đơn nhé!

Cầu toàn và kén chọn

Ai cũng muốn người yêu mình là một người vẹn toàn về mọi mặt. Người ấy có công ăn việc làm ổn định, gia đình học thức, lại ngoại hình cao ráo, dễ thương, tính tình không thể chê vào đâu được… Nhưng sự thật lại quá phũ phàng rằng không có ai là hoàn hảo, và nếu có người hoàn hảo thì họ cũng không chờ đợi để được bạn tìm thấy.

Lời khuyên cho bạn là hãy ngừng ngay việc liệt kê cả một danh sách dài những phẩm chất bạn cần ở một người yêu trong mộng. Bạn cần nghiêm túc xem xét điều gì là quan trọng nhất trong một mối quan hệ. Hãy nghĩ về những điều mà bạn hy vọng về tương lai của hai người hoặc điều bạn muốn ở người ấy, chứ đừng chỉ chăm chăm vào bảng danh sách huyễn hoặc của mình.

Tự ti

Đối với những người quá tự ti về bản thân, tình yêu khiến họ hạnh phúc nhưng đồng thời cũng khiến họ sợ hãi, lo lắng. Nỗi lo lắng ấy bao gồm việc sợ hãi rằng bản thân không được như ý của người kia, dẫn đến trong tiềm thức thường xuất hiện những câu nói như: "Thực ra anh ấy/cô ấy cũng không thích mình lắm".

Hãy nhớ rằng chỉ cần tự tin vào những gì bạn đang có là bạn có thể đi được một con đường rất xa trong mối quan hệ của mình. Khi bạn tự tin, bạn sẽ khiến bản thân được tôn trọng và yêu quý. Vì thế, đừng hỏi tại sao đến giờ mình vẫn độc thân mà hãy bước ra khỏi “chiếc vỏ” mặc cảm và tự tin hơn về vẻ đẹp của mình, tự tin vào những nét khác biệt mà chỉ bạn mới có.

Lười yêu, ngại thay đổi

Ngại yêu, ngại thay đổi bản thân là một trong những lí do muôn thuở khiến một người mãi ế và luôn ế. Có thể công việc của bạn rất bận rộn không có thời gian dành cho bản thân và tình yêu. Cứ vậy bạn cảm thấy hài lòng vì những gì đang có, không muốn dành thời gian để tìm hiểu về người khác, không thấy được những điều thú vị về mọi người khác giới xung quanh.

Hoặc một lý do quá đơn giản bạn đã ế từ rất lâu rồi nên cứ tiếp tục ế cũng chẳng sao. Nếu muốn Valentine năm sau có cặp có đôi như mọi người thì hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ này đi nhé.

Sống khép kín

Nếu nói về nguyên nhân "ế" thì không hẳn là do người ta quá cởi mở, yêu nhiều, hay bị ám ảnh. Người ta có thể không tìm được người yêu là do sống quá khép kín. Một người sống khép kín thường ít khi bộc lộ cảm xúc với ai. Do đó, trong tình yêu, họ cũng rất khó để có một cuộc tình trọn vẹn.

Chẳng có lời khuyên nào tốt hơn cho trường hợp này nếu muốn thoát kiếp độc thân đó là mở lòng mình hơn.

Yêu đơn phương

Điều này đúng với đại đa số người sống trên thế giới này, và là trường hợp xảy ra thường xuyên nhất. Dĩ nhiên, bạn không thể bắt một người thích bạn nếu họ không muốn, và ngược lại. Nhưng nếu điều này cứ lặp đi lặp lại, bạn cần phải xem lại mẫu người lý tưởng của mình. Có thể bạn đang tiếp cận những người có nghề nghiệp, môi trường, quan điểm, cách sống khác với bạn.

Bạn không thể thay đổi cách người khác nghĩ về bạn, nhưng có thể thay đổi chính mình. Hãy ngừng tra tấn bản thân với những câu hỏi như: "Làm thế nào để cô ấy/anh ấy chú ý mình? Làm thế nào để cô ấy/anh ấy chấp nhận mình…". Thay vì lãng phí thời gian vào những người không bao giờ để mắt đến bạn, hãy chuyển sang những người phù hợp hơn.