5 cái chết không rõ nguyên nhân của Kbiz, ai cũng nỗ lực nhưng chưa kịp tỏa sáng

Trong giới giải trí cạnh tranh đầy khốc liệt như ở Hàn Quốc, nỗ lực thôi dường như vẫn chưa đủ để một tài năng tỏa sáng mà còn cần tới sự may mắn. Đó là lý do vì sao công chúng cảm thấy xót xa khi những cái tên dưới đây được biết đến nhiều hơn cũng là lúc họ lìa xa thế giới này mãi mãi.

Nữ diễn viên Kim Mi Soo

Ngày 6/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nữ diễn viên Kim Mi Soo qua đời đột ngột ở tuổi 31. Công ty quản lý thông báo: "Kim Mi Soo đã đột ngột qua đời vào ngày 5/1. Hiện gia đình của cô ấy vẫn đang vô cùng đau đớn trước tin buồn này. Chúng tôi mong các bạn không đưa ra những đồn đoán thất thiệt về cái chết của Kim Mi Soo và để gia đình cô ấy có thể tưởng nhớ người đã khuất".

Nữ diễn viên trẻ tuổi vừa hoàn thành vai phụ trong Snowdrop hiện vẫn đang được phát sóng. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn với Lipstick Revolution (2018). Một số phim truyền hình mà Kim Mi Soo từng tham gia gồm Người chồn (Human Luwak), Chào mẹ, tạm biệt! (Hi Bye, Mama!), Vòng tròn oan nghiệt (Memorials)…

Nữ ca sĩ Kim Doma

Đầu năm nay, nữ ca sĩ Kim Doma của nhóm nhạc Indie DOMA đã qua đời tại nhà riêng khi mới chỉ tròn 28 tuổi. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ. Công chúng không khỏi sốc và bàng hoàng khi thông tin này được chính công ty quản lý xác nhận.

Điều đáng chú ý chính là chỉ 5 ngày trước đó, nữ ca sĩ còn hào hứng khoe đang chuẩn bị album mới trên Instagram. Doma có khả năng viết và sáng tác tuyệt vời, đã làm an lòng nhiều người bằng giọng hát trong trẻo nhưng mơ màng.

Nữ diễn viên Oh In Hye

Trường hợp của nữ diễn viên Oh In Hye cũng tương tự như ca sĩ Kim Doma, khi chỉ vài ngày trước khi qua đời, cô vẫn vui vẻ tương tác với người hâm mộ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên quá cố ra đi mãi mãi ở tuổi 36. Nhìn di ảnh trẻ trung của Oh In Hye tại nhà tang lễ, công chúng không khỏi xót xa.

Sinh năm 1984, Oh In Hye ra mắt làng giải trí với bộ phim điện ảnh Red Vacance Black Wedding của cố đạo diễn Park Cheol Soo. Cô cũng được biết đến nhiều với màn xuất hiện nóng bỏng trên thảm đỏ LHP Busan năm 2011.

Nữ ca sĩ Woo Hye Mi

Ngày 21/9/2019, nữ ca sĩ Woo Hye Mi (nghệ danh MIWOO) được phát hiện đã qua đời. Đáng nói, nữ nghệ sĩ ra đi ngay trước thềm ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của cô không được tiết lộ, tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho hay cô đã tự tử vì trầm cảm.

Nam ca sĩ Cha In Ha

Năm 2019 được xem là năm khủng hoảng của giới giải trí Hàn Quốc khi nhiều ngôi sao đột ngột qua đời. Những ngày cuối năm, dư luận Hàn Quốc bàng hoàng trước tin dữ về thành viên nhóm nhạc Surprise U - Cha In Ha khi được quản lý phát hiện đã qua đời.

Thế nhưng, kì lạ là, trước khi thông tin Cha In Ha qua đời, fan không hề phát hiện dấu hiệu nào đáng nghi. Nam diễn viên vẫn cập nhật trang cá nhân và thậm chí còn đang quay dở bộ phim People with flaws với Ahn Jae Hyun và Oh Yeon Seo.