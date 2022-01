4 sao Hollywood có dòng máu Việt: Người là dân tộc H'Mong, người là trẻ mồ côi

Brenda Song

Brenda Song mang trong mình ba dòng máu. Bố cô là người dân tộc Mông (H'Mong) ở Việt Nam, còn mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Cô tham gia diễn xuất từ năm 6 tuổi. 7 tuổi, cô nổi tiếng khi đảm nhiệm vai cô nàng phù phiếm London Tipton trong The Suite Life of Zack & Cody của Disney.

Brenda Song nổi tiếng nhờ vai diễn London Tipton trong The Suite Life on Deck.

Cô gặp vị hôn phu - nam diễn viên Ở nhà một mình Macaulay Culkin tại phim trường Changeland. Cặp đôi hẹn hò kín tiếng một thời gian rồi công khai và được rất nhiều người chúc mừng. Hiện tại, cả hai đã có một cậu con trai và vừa mới thông báo chuyện đính hôn đến công chúng.

Brenda Song và Macaulay Culkin xác nhận đã đính hôn, trước đó cặp đôi đã có một cậu con trai.

Lana Condor

Nữ diễn viên của series ăn khách To all the boys: I've loved before là người Việt 100%. Cô có tên khai sinh là Trần Đồng Lan, là trẻ mồ côi được cặp vợ chồng nhà báo người Mỹ Bob Condor và Mary Haubold nhận nuôi lúc 4 tháng tuổi.

Lana Condor trong To all the boys: I've loved before.

Người đẹp sinh năm 1997 hiện đang là thần tượng của khán giả tuổi teen sau series phim tình cảm ăn khách của Netflix. Lana có chiều cao chỉ xấp xỉ 1m6 nhưng thân hình gợi cảm và cân đối. Cô từng trở về Việt Nam thông qua một chương trình thiện nguyện năm 2019.

Lana trong lần về lại Việt Nam.

Hồng Châu

Sinh năm 1979, Hồng Châu là một trong những mỹ nhân người Việt thành công nhất tại Hollywood. Cô từng có nhiều cơ hội đóng cặp cùng nhiều tên tuổi lớn như Matt Damon, Kristen Wiig hay Christoph Waltz trong phim Downsizing của đạo diễn Alexander Payne.

Hồng Châu thành danh tại Hollywood nhờ diễn xuất được đào tạo bài bản.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Hồng Châu được đề cử giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong Downsizing. Nhờ đó, sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hoa và nhiều dự án lớn cũng tìm đến cô, trong đó có series truyền hình Watchmen, Homecoming hay các phim điện ảnh Driveways, Artemis Fowl...

Hồng Châu đang là ngôi sao đang lên ở Hollywood.

Kelly Marie Trần

Kelly Marie Trần là người gốc Việt và có tên thật là Trần Loan. Cô sinh ra và lớn lên tại Mỹ trong một gia đình khó khăn. Cô đã làm nhiều công việc và may mắn đã mỉm cười với cô khi Kelly bén duyên với điện ảnh.

Kelly từng trải qua nhiều khó khăn trước khi nổi tiếng tại Hollywood.

Vượt qua hàng nghìn ứng viên, Kelly nhận được vai diễn Rose Tico - nữ chiến binh trong hai bom tấn ăn khách là Star Wars: The Last Jedi và Star Wars: The Rise of Skywalker. Gần đây, cô chuyển hướng sang mảng lồng tiếng phim truyền hình. Cô vừa lồng tiếng cho vai công chúa Raya trong bộ phim Raya và rồng thần cuối cùng. Có thể coi Kelly chính là công chúa đầu tiên đến từ Đông Nam Á.