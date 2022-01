4 lý lẽ mà 'người thứ 3' sử dụng để ngang nhiên giành giật tình yêu

"Người nào không được yêu là người thứ 3"

Người thứ 3 được hiểu là một người xen vào mối quan hệ tình cảm của người khác (có thể là quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân). Vấn đề là không phải lúc nào người thứ 3 cũng là người được yêu, họ được chiều chuộng, chăm sóc, được dành thời gian cho nhưng đồng thời cũng có thể là đối tượng thỏa mãn về mặt tình dục, cảm hứng mới mẻ.

Dùng một câu ngụy biện như trên để lý giải rằng bản thân không sai khi chen chân vào hạnh phúc của người khác là hành vi nhân danh tình yêu chứ không phải tình yêu thực sự.

Bởi nếu người ta thực lòng yêu nhau, người ta sẽ hướng nhau đến những điều tốt đẹp hơn, sẽ hết sức để người mình yêu thương được hạnh phúc và tránh cho người đó chịu tai tiếng, chứ không phải tác động khiến người kia phá vỡ cam kết của họ, tác động biến người kia trở thành một người đi ngược lại với đạo đức và niềm tin của xã hội.

Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, bạn không thể là nguyên nhân khiến cho người ta phải làm những điều sai lầm, biến họ thành một kẻ thất hứa.

"Người thứ ba có lý lẽ riêng và họ là người đến sau chứ không sai"

Khi họ là “người thứ ba”, chính họ cũng không hề muốn điều này. Ai mà chẳng mong có được một tình yêu trọn vẹn, hạnh phúc. Nhưng khi trái tim rung động, ta không có sự lựa chọn. Rất nhiều “người thứ ba” rung động rồi mới biết “ai kia” đã có người yêu. Họ chỉ đến sau, chứ không hề sai.

Đó là những lý giải của một bộ phận người thứ 3. Đúng vậy, đúng là người thứ 3 không sai khi trót yêu người đã có chủ, thế nhưng giành giật thứ không thuộc về mình thì chắc chắn không bao giờ đúng. Lỗi lớn nhất của người đến sau chính là chen chân vào hạnh phúc, bình yên của người khác.

"Tôi là "người thứ 3" nhưng không phá hoại hạnh phúc kẻ khác"

Có một câu nói, sẽ chẳng ai có thể chen chân vào tình yêu đang yên lành, nếu như đối phương không cho phép. Đúng là tình yêu chỉ nên và chỉ có thể là câu chuyện riêng hai người. Khi tình yêu rạn nứt vì người thứ ba, thứ tình cảm ấy vốn dĩ đã đi đến bờ vực của sự tan vỡ.

Cũng vì lẽ đó, nhiều người thứ 3 cho rằng bởi cái hạnh phúc ấy đã bị tan vỡ ngay từ khi chưa từng có sự xuất hiện hay chen ngang của họ, nên họ không có lỗi.

Thế nhưng, liệu người thứ 3 có biết rằng dù là hạnh phúc đó đang trên bờ vực thẳm hay đã nguội lạnh thì người ngoài cũng không có quyền gì châm thêm dầu vào lửa, khoét sâu thêm mâu thuẫn của người trong cuộc bằng cách chen chân vào.

Ngoài kia còn bao nhiêu người độc thân, chưa có chủ, vì sao không lựa chọn mà lại cứ cắm đầu vào một mối quan hệ đầy phức tạp như thế. Nếu đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi người mình yêu trở thành người độc thân đường đường chính chính, nếu đã có tâm xen vào một cuộc tình vẫn còn chưa chính thức chia tay, thì người thứ 3 không bao giờ là vô tội.

"Tình yêu không có lỗi"

Người thứ 3 đang tự huyễn hoặc và an ủi bản thân bằng những lý lẽ kiểu đó. Nhưng họ có biết nhân danh tình yêu để làm người thứ 3, thực lòng mà nói đó là một tội lỗi. Thứ tình cảm mà xã hội lên án, pháp luật cũng không cho phép, sao lại có thể so sánh với tình yêu – một thứ tình cảm sâu sắc và thiêng liêng đến nhường nào để làm người chen vào hạnh phúc của người khác.

Đừng bao giờ dùng tình yêu để ngụy biện cho vết rách sâu hoắm bạn gây ra cho cô gái khác. Bất cứ ai cũng đều có quyền được yêu, nhưng không có nghĩa là được giằng co hạnh phúc yên ổn của người khác. Cũng đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác vì lý do này hay lý do kia.