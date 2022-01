3 vụ kiện lạ đời ở Hollywood: Từ bao cao su có tương ớt đến phiên tòa 1 đô la

Ở một thế giới đầy những sự hỗn loạn như Hollywood, những vụ kiện tụng xảy ra như cơm bữa. Càng là người nổi tiếng, những vụ kiện này càng được quan tâm. Nhưng đôi khi, tính chất của vụ kiện mới là thứ khiến người ta phải tò mò. Dưới đây là 3 vụ kiện lạ đời của Hollywood mà tới nay người ta vẫn không tin là chúng có thật.

Drake bị kiện vì đổ tương ớt vào bao cao su

Nam rapper quyền lực Drake mới đây vừa vướng phải vụ kiện tụng "vô tiền khoáng hậu" khi anh có hành động đổ tương ớt vào bao cao su khiến một cô gái bị đau đớn. Mọi việc bắt đầu khi Drake và một cô người mẫu trên Instagram có một đêm nồng cháy.

Drake hiện đang vướng vào vụ kiện tụng có 1-0-2.

Để tránh rủi ro, Drake sau đó đã đổ tương ớt vào bao cao su rồi ném vào thùng rác để xóa hết dấu vết. Hy hữu là, cô người mẫu kia lại cố tình lục lại chiếc "áo mưa" kia để "lưu vết". Cái kết không thể đắng hơn khi cô nàng bị đau đến mức phải vác đơn kiện Drake.

Sau khi thông tin rầm rộ trên mạng xã hội, Drake đã đăng tải 1 bức ảnh trên Instagram với lời nhắn nhủ cực gắt: "Cô có thể có 15 phút nổi tiếng. Còn tôi sẽ lấy 23 tiếng và 45 phút còn lại".

Bài đăng đậm chất "cà khịa" của nam rapper dành cho cô người mẫu.

Taylor Swift kiện vì 1 USD tiền đền bù

Năm 2017, Taylor Swift đã có vụ kiện để đời chỉ để đòi 1 USD tiền đền bù. Giọng ca All Too Well kiện David Mueller về tội tấn công tình dục trên thảm đỏ vào năm 2013. Thắng kiện, Taylor Swift được nhận khoản tiền đền bù chỉ 1 USD (23.000 đồng).

Taylor Swift kiện David Mueller vì hành vi sàm sỡ vào năm 2013.

Nữ ca sĩ khẳng định số tiền bồi thường mang tính tượng trưng vì điều cô thật sự mong muốn là giành lại sự tự trọng cho bản thân. Taylor Swift cho biết tiền bạc không phải lý do khiến cô đi đến cùng vụ kiện này trong 4 năm dài. Cô chỉ muốn truyền cảm hứng để những người phụ nữ khác cũng dám mạnh mẽ đứng lên đấu tranh bảo vệ mình.

Taylor Swift thắng kiện và chỉ đòi 1 USD tiền bồi thường.

Kate Winslet uất ức vì bị vu khống... lười tập thể dục

Khó mà tin chuyện ai đó lười tập thể dục hay không lại có thể là lý do dẫn đến kiện tụng. Nhưng với Kate Winslet, bài báo của The Daily Mail đã khiến cô cảm thấy bị xúc phạm khi viết rằng cô có làn da, thân hình đẹp là do giải phẩu thẩm mỹ.

The Daily Mail có bài viết xúc phạm hình thể nữ diễn viên Kate Winslet.

Tờ này còn cáo buộc Kate Winslet là con người đạo đức giả, lừa dối công chúng… Thậm chí, The Daily Mail thậm chí còn cho rằng nàng Rose rất lười tập thể dục khiến thân hình luôn mập mạp hơn các minh tinh khác.

Trang này thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường của Kate và chỉ trích cô lười tập thể dục.

Kết thúc vụ kiện, Kate Winslet giành chiến thắng vẻ vang và được bồi thường số tiền 40.000 USD. Ngoài ra, tờ báo còn phải trả án phí, đăng lời xin lỗi Kate.