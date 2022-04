3 sao Hàn bị chê 'phá phim' vì diễn xuất: Nhan sắc không cứu nổi tài năng?

Liên tục được đóng vai chính nhưng diễn xuất của loạt diễn viên thế hệ mới này khiến người xem không khỏi ngán ngẩm, muốn bỏ phim giữa chừng mặc dù trước đó còn rất hào hứng, mong đợi.

Rowoon

Thành viên của nhóm nhạc SF9 sở hữu chiều cao nổi trội 1m92 và gương mặt đẹp trai không góc chết. Nhờ lợi thế này, Rowoon nhanh chóng lấn sân diễn xuất qua những tác phẩm như Click your heart, School 2017, Waikiki 2, Extraordinary you, The King’s Affection và gần đây nhất là Tomorrow.

Rowoon được nhận xét là sở hữu ngoại hình của diễn viên.

Trái ngược với kỳ vọng của người hâm mộ, diễn xuất của Rowoon gần như không có tiến bộ so với những bộ phim đầu tay. Trong Tomorrow, nam thần tượng được đóng cặp cùng Kim Hee Sun - một diễn viên dày dặn kinh nghiệm nên có khởi đầu khá suôn sẻ với mức rating 7,6%.

Rowoon được diễn cặp với một đại tiền bối như Kim Hee Sun.

Thế nhưng càng về sau, rating càng sụt giảm, chỉ còn lại 2,7%. Khán giả cho rằng Rowoon không có khả năng hóa thân vào nhân vật, anh biểu lộ cảm xúc một cách thái quá, lố bịch khiến cảnh phim trở nên gượng gạo.

Với màn thể hiện kém cỏi này của nam chính, ngay cả Kim Hee Sun hay Lee Soo Hyuk cũng khó lòng mà cứu vớt được Tomorrow khỏi bi kịch rating lao dốc.

Diễn xuất của Rowoon là một trong những nguyên nhân khiến rating tụt dốc.

Song Kang

Song Kang từng được kỳ vọng làm nên chuyện khi sở hữu gương mặt điển trai và vóc dáng hoàn hảo. Đây được xem là khởi đầu vô cùng thuận lợi giúp Song Kang bùng nổ với bộ phim học đường Love Alarm.

Song Kang từng được khen ngợi rất nhiều trong Love Alarm.

Sau đó, nam diễn viên trẻ tiếp tục tham gia loạt phim như Sweet Home, Navillera, Nevertheless,... Diễn xuất của Song Kang được nhận xét là thiếu sự ổn định, có bộ diễn xuất rất hay nhưng có bộ lại nhàm chán, thiếu chiều sâu.

Diễn xuất của Song Kang trồi sụt thất thường, chỉ có vẻ đẹp là trường tồn với thời gian.

Đến khi nhận vai chính trong Forecasting Love and Weather, nam diễn viên khiến khán giả thất vọng toàn tập với màn thể hiện mờ nhạt. Song Kang và Park Min Young đứng cạnh nhau trông vô cùng đẹp đôi, thế nhưng người xem lại chẳng thể cảm nhận được “cảm xúc hóa học” giữa họ.

Song Kang và Park Min Young không mang lại cảm giác họ đang chìm đắm trong tình yêu.

Không ít khán giả đã từ bỏ bộ phim này.

Joy

Xuất thân là thành viên của nhóm nhạc đình đám Red Velvet, Joy đã được công ty ưu ái với một loạt vai chính trong The Liar and His Lover, The Great Seducer và The One and Only. Thế nhưng, tác phẩm nào cũng thất bại về mặt rating, đặc biệt bộ phim The One and Only thậm chí còn ghi nhận mức tỷ suất người xem thấp kỷ lục là 0,53%.

Được tung hô là thành viên quyến rũ nhất Red Velvet nhưng cứ lên phim là Joy lại kém sắc trông thấy.

Không những thế, Joy luôn bị nữ phụ lấn át từ ngoại hình cho đến khả năng diễn xuất. Trong The great seducer, hình tượng tiểu thư sang chảnh nhưng mang nhiều nỗi đau của nữ phụ do Moon Ga Young thủ vai còn được khán giả yêu mến và nhắc đến nhiều hơn.

Khán giả không hiểu vì sao Joy lại được nhận vai chính dù diễn xuất còn nhiều hạn chế.