3 màn cầu hôn ngập nước mắt ở Vbiz: Hồ Ngọc Hà để mặt mộc, bật khóc trên xe lăn

Những màn cầu hôn được công khai của showbiz Việt không chỉ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng về độ đầu tư mà còn hạnh phúc lây với nhân vật chính khi nghe nửa kia thổ lộ những lời ngọt ngào, đường mật.

Bình An - Phương Nga

Tại thời khắc đầu tiên của ngày 14/2, Bình An đã chính thức ngỏ lời cầu hôn với bạn gái - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018 Bùi Phương Nga. Nam diễn viên quỳ gối và nói những lời ngọt ngào: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ, Bùi Phương Nga?".

Bình An vừa cầu hôn Phương Nga đúng ngày 14/2.

Chứng kiến sự chân thành của người yêu, Phương Nga đã bật khóc ngay khi Bình An quỳ xuống. Sau đó, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý và để Bình An lồng chiếc nhẫn kim cương giá trị vào ngón áp út.

Phương Nga bật khóc trước lời cầu hôn ngọt ngào và chân thành từ Bình An.

Vbiz sắp có một đám cưới đẹp như mơ rồi đây.

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà

Có lẽ màn cầu hôn của Kim Lý dành cho Hồ Ngọc Hà là khoảnh khắc có 1-0-2 ở showbiz Việt khi câu nói "Em đồng ý" được nhân vật chính thốt ra khi đang ngồi xe lăn trong bệnh viện.

Hồ Ngọc Hà xúc động trước khung cảnh cầu hôn đơn giản nhưng đầy lãng mạn do Kim Lý chuẩn bị.

Được biết, Hồ Ngọc Hà được Kim Lý đưa đi phục hồi sau khi sinh 2 nhóc sinh đôi Leon và Lisa. Khi đến nơi, cô ngỡ ngàng trước khung cảnh ngập tràn bong bóng và hoa tươi. Khi Kim Lý quỳ xuống và cầu hôn, Hồ Ngọc Hà đã bật khóc vì xúc động.

Khoảnh khắc Kim Lý quỳ gối cầu hôn Hồ Ngọc Hà.

Không trang điểm cầu kỳ hay váy áo lộng lẫy, khoảnh khắc Hồ Ngọc Hà khóc nghẹn ôm chặt Kim Lý đã khiến không ít người rơi nước mắt theo.

Mắt Hồ Ngọc Hà đỏ hoe vì xúc động.

Jaykii - Trương Hoàng Mai Anh

Jaykii và Trương Hoàng Mai Anh nên đôi từ gameshow Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Hiện tại, cả hai đã đón con đầu lòng sau 4 tháng công khai hẹn hò. Mới đây, màn cầu hôn đẹp như mơ đã được công khai khiến không ít người ghen tị.

Jaykii cầu hôn bà xã Trương Hoàng Mai Anh trong lúc đóng MV.

Trương Hoàng Mai Anh kể: "Rủ mình đi Đà Lạt, mời mình đóng MV rồi thông đồng với ê-kíp làm mình khóc ngon ơ mới chịu! I said yes. Yes yes yes. Chứ giờ không yes có khi Cookie khóc suốt đêm quá".

Mai Anh khóc không ngừng, chân run lên vì hạnh phúc và bất ngờ.

Theo đoạn video được đăng tải, Mai Anh ban đầu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, sau đó khi thấy Jakii quỳ xuống, cô nàng mới khóc nức nở. Phải đến khi được bạn trai ôm và hôn lên trán, Mai Anh mới bình tĩnh lại và nở một nụ cười hạnh phúc.