3 điều hài hước về 'Batman' Robert Pattinson: Than vãn suốt 2 giờ để đuổi fan

Robert Pattinson - Người Dơi mới nhất của loạt phim về tỷ phú Bruce Wayne hiện đang nhận được rất nhiều sự chú ý của các cuồng phim trên toàn thế giới. Với khán giả, Robert Pattinson là chàng diễn viên có gương mặt tỉ lệ vàng, thân hình rắn rỏi, nhưng trong mắt của các fan ruột, anh chàng là người khá hài hước, đôi lúc còn quái dị và khó đoán.

Một anh chàng đẹp trai... ở bẩn

Trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm thường thấy, Robert Pattinson là chàng trai không mấy ưa thích sự gọn gàng, ngăn nắp. Sau một lần hợp tác cùng Reese Witherspoon trong bộ phim Water For Elephants, tội trạng "ở bẩn" của Robert Pattinson đã bị đàn chị bóc mẽ.

Robert Pattinson khá lười tắm và thay quần áo.

Reese Witherspoon tiết lộ rằng: “Cả móng tay lẫn đầu tóc của Robert đều không được sạch sẽ lắm. Quần áo thì luộm thuộm và có mùi. Cậu ấy có thể mặc một bộ quần áo suốt cả tuần mà không thấy dơ. Tốt nhất Robert nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn là cứ giữ mãi bộ dạng của ma-cà-rồng sống trong bóng tối”.

Trước đó khi quay New Moon, Robert Pattinson cũng từng bị chê là có mùi cơ thể không mấy thơm tho. May mắn là trong quá trình quay The Batman, anh chàng không còn bị bóc phốt thêm một lần nào nữa.

Tình hình có vẻ được cải thiện khi bạn diễn mới không còn phàn nàn về mùi cơ thể của Robert Pattinson.

Trị fan cuồng theo cách không ai ngờ tới

Fan cuồng luôn khiến các ngôi sao phải đau đầu, tìm mọi cách để trốn cho bằng được. Robert Pattinson thì khác, anh chàng thậm chí còn mời fan cuồng đi ăn và lịch thiệp trả tiền cho bữa ăn đắt đỏ đó.

Chỉ có điều, trong bữa ăn kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, nam diễn viên liên tục kể lể, than vãn về cuộc đời khiến người hâm mộ kia không có cơ hội mở miệng. Việc chịu trận suốt thời gian khá dài đã khiến cô nàng nản chí và sụp đổ hình tượng, không thèm bám đuôi Robert Pattinson thêm nữa.

Thay vì trốn tránh, hãy kể họ nghe về cuộc đời của bạn. Làm gì có ai hứng thú với nỗi khổ của người khác cơ chứ?

Người hâm mộ không biết nên vui hay nên buồn trước những câu chuyện của nam tài tử. Phần nhiều cho rằng, đây là một trong những cách ứng phó với fan cuồng độc nhất vô nhị.

Robert Pattinson: "Anh tính cả rồi".

Tuyên bố sẽ đóng phim người lớn nếu The Batman thất bại

Khi nhận vai Batman, Robert Pattinson từng đối diện với nhiều ý kiến trái chiều của đến từ những người hâm mộ siêu anh hùng này.

Trước những bình luận "ném đá", nam diễn viên từng đùa rằng mình đã có phương án dự phòng nếu phim thất bại. Cụ thể, nam diễn viên tuyên bố sẽ chuyển sang đóng phim “người lớn" được làm theo kiểu nghệ thuật.

Người hâm mộ không thể không bật cười trước suy nghĩ táo bạo của anh chàng.

Có lẽ ý định này của nam diễn viên đang đứng trước nguy cơ không thành sự thật bởi The Batman nhận được vô số lời khen từ chuyên môn cũng như khán giả đến xem suất chiếu sớm.